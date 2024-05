Starhotel, lavoratori in sciopero a Brignole: “Condizioni assurde, ecco gli effetti dei subappalti”

Genova. La Uiltucs Liguria e i lavoratori di IVH Srl adibiti al servizio dei piani dello Starhotel sono in sciopero per tutta la giornata di oggi con un presidio a Brignole per informare i clienti dell’hotel e la cittadinanza intera sulle problematiche denunciate e ancora irrisolte.

“Non esistono lavoratori di serie A e di serie B – commenta Valentina Carraro, funzionaria Uiltucs Liguria -. Dalla mancata applicazione del Ccnl di riferimento, all’assenza di straordinario, fino a misure assurde come tempistiche minori per il cambio camera o la mancanza di spogliatoi personali. Ecco gli effetti di un subappalto nel cuore della città che si fregia di essere regina del turismo”.

