Tifoso cade da una balaustra in Gradinata Nord, in codice rosso al San Martino

Genova. Un tifoso è caduto questa sera dalla balaustra dove si lanciano i cori in Gradinata Nord poco prima della fine di Genoa-Bologna. Un volo di diversi metri.

L’uomo è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino, ma secondo quanto riferisce la Società il presidente Zangrillo ha parlato personalmente con il professor Santolini che lo ha rincuorato sulle condizioni dell’uomo che sarebbero non critiche e in corso di accertamento per la presenza di alcune fratture che non pregiudicano il quadro neurologico.

