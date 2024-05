TPL Linea: ecco le prossime variazioni di servizio nel savonese

Savona. TPL Linea comunica le prossime variazioni di servizio al trasporto pubblico locale nel savonese per eventi e lavori che comporteranno modifiche alla viabilità.

Al fine di consentire le opere di risanamento del ponte sulla Sp 2 “Albisola – Ellera – Savona” nel comune di Albisola Superiore, con la conseguente chiusura al transito veicolare, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 di martedì 28 maggio, ecco cosa cambierà:

– La corsa della linea 17 in partenza da S. Bernardo alle ore 8.50 in transito a Ellera alle ore 9.12 effettuerà il passaggio sulla S.P.334 e non dalla S.P. 2.

– La corsa da Albisola “Prana” delle ore 11.33 per Ellera si attesterà in Piazza Fratelli Bandiera e alle ore 11.45 effettuerà il ritorno in direzione mare.

