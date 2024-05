Aironi cinerini morti durante il taglio degli alberi a Rapallo: l’associazione Gaia presenta un esposto in Procura

A seguito del grave episodio della morte di due esemplari di airone cenerino e del ferimento di un terzo, causato dal taglio di un grande albero nel Comune di Rapallo, l’associazione GAIA Animali e Ambiente sta presentando un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova perché si risalga ai responsabili di questo atto di sfregio verso esemplari di avifauna che sono una specie protetta dalla Convenzione di Berna, dalla Legge 157/92, che vieta anche la distruzione e danneggiamento dei nidi in particolare nel periodo di riproduzione, e sono presenti nella lista rossa IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) in quanto specie minacciata dalla crescente sparizione degli ambienti acquatici e dall’inquinamento delle acque. L’avvocato Patrizia D’Elia Palmieri di Gaia Lex, il centro di azione giuridica di Gaia Animali e Ambiente, depositerà l’esposto lunedì.

“Vogliamo piena luce sulle responsabilità“, dichiarano il presidente e il portavoce nazionali di Gaia, Edgar Meyer e Stefano Apuzzo.

