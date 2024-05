Albenga 2024, incontro tra il candidato sindaco Nicola Podio e le associazioni di volontariato

Albenga. Si è tenuto nella giornata di ieri, venerdì 24 maggio, l’incontro tra il candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Podio e i rappresentanti delle associazioni di volontariato di Albenga.

“Questo incontro – spiega Podio – è stata una preziosa opportunità per conoscere un aggiornamento fresco e diretto sui problemi e sulle necessità del mondo del volontariato albenganese. Il confronto è stato molto partecipato e, insieme ai candidati presenti, abbiamo illustrato il modo in cui la nostra amministrazione intende lavorare. Soprattutto, abbiamo voluto ascoltare quali sono stati i vuoti degli ultimi cinque anni e quali sono le necessità per il futuro”.

» leggi tutto su www.ivg.it