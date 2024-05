Albenga 2024, Podio: “Accettare i difetti sulla sicurezza? Dal sindaco parole raccapriccianti. Atteggiamento passivo deleterio per la città”

Albenga. “Trovare le parole giuste per commentare le dichiarazioni del sindaco riguardo alla crescente preoccupazione sulla sicurezza in città è davvero difficile. Ma come si può sostenere, parlando di sicurezza, che amare una città significhi accettarne i difetti? Ma come può un sindaco anche solo pensare di tollerare i difetti che mettono quotidianamente a rischio l’incolumità degli albenganesi? Trovo queste dichiarazioni gravissime”. Lo dichiara il candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Podio. .

“Un sindaco – spiega – deve dare risposte e soluzioni, non arrendersi o adottare un atteggiamento buonista davanti a un problema di sicurezza. Questo approccio è inaccettabile per un amministratore eletto per rappresentare e proteggere i cittadini. Non deve sorprendere se oggi Albenga, dopo 10 anni di gestione della sicurezza da parte del centrosinistra e con questa mentalità fuori dalla realtà, si trovi nelle condizioni attuali. Il sindaco è responsabile dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana. Ciò significa promozione di politiche di sicurezza, collaborazione con le altre forze dell’ordine e adozione di misure per prevenire e affrontare situazioni di pericolo per i cittadini”.

