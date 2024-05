Casarza: Festa del vino di Verici con le peculiarità del territorio

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

“I nostri vini sono veri e propri ambasciatori del territorio che custodiscono tramite i terrazzamenti. I muretti a secco caratterizzano infatti il paesaggio agrario della Liguria e rappresentano, oltre che il segno del lavoro di intere generazioni per recuperare terreni coltivabili in contesti geomorfologicamente molto difficili, un importante fattore di presidio del territorio dal dissesto idrogeologico e, non ultimo, un elemento di arricchimento della biodiversità, poiché tali strutture contribuiscono ad aumentare la varietà di microhabitat locali. Per tali ragioni, la Regione Liguria riconosce la necessità di favorire il mantenimento dei muretti a secco con bandi dedicati (l’ultimo da oltre 9,4 milioni di euro), con lo snellimento delle norme e della burocrazia”.

