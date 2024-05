Chiavari: truffe ad anziani, arrestato un napoletano

Dai Carabinieri comando provinciale di Genova

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Genova, in collaborazione con la Compagnia di Chiavari, hanno arrestato un 30enne napoletano per truffa aggravata in danno di anziani, fatta salva la presunzione di innocenza.

A seguito di accertamenti veniva individuata un’autovettura sospetta, una Fiat 500, che il giorno precedente si era allontanata repentinamente da Chiavari in una zona dove un’anziana 90enne era stata vittima di una truffa.

L’attività di monitoraggio e coordinamento per la repressione di tale reato, costantemente svolta dai carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Genova, permetteva di constatare la presenza su Genova di questa autovettura contestualmente ad una truffa avvenuta ai danni di un’anziana, per cui immediatamente venivano allertate le pattuglie della sezione del Nucleo Investigativo specializzata ormai da anni nella repressione di tale fenomeno.

