Cogorno, Borzonasca e Ne al centro del “turismo delle radici”

Dal Comune di Cogorno

Tre borghi dell’entroterra del Tigullio – Borzonasca, Cogorno e Ne – due Comuni dello Spezzino – Riomaggiore e Brugnato e Chiusanico nell’Imperiese hanno vinto il bando del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e da Italea per il progetto del Turismo delle Radici. Stamani Enrica Sommariva vicesindaco di Cogorno e Maria Stella Mignone assessore di Ne hanno partecipato in rappresentanza della Liguria a un incontro con 25 Comuni di Liguria e Toscana assegnatari delle risorse del Bando del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per la realizzazione di attività culturali in favore degli italo-discendenti nel mondo. Con loro Martina Migliazzi di Italea Liguria e del consorzio Ospitalità Diffusa di Borzonasca. L’incontro si è svolto a Tresana in Lunigiana, promosso dal sindaco Matteo Mastrini e presieduto dal sottosegretario Maria Tripodi, sottosegretario agli Affari Esteri. Folto il parterre di autorità: Antonio Corsi Referente progetto Turismo delle Radici per il ministero, Raffaella Bonsangue Consigliere giuridico del Ministro Antonio Tajani, Marco Stella e Giacomo Bugliani Consiglieri Regionali della Toscana, Mariangela Dalfovo Coordinatrice Regionale Liguria e Toscana, progetto Italea Turismo delle Radici Ministero degli Affari Esteri.

