Comune di Bonassola forma graduatoria per l’incarico di “rilevatore”. Ecco requisiti, compensi e come partecipare

Il Comune di Bonassola ha indetto pubblica selezione per la formazione della graduatoria unica da cui attingere collaboratori autonomi a cui affidare l’incarico di “rilevatore” (per un massimo di due unita’ relativamente al censimento permanente della popolazione 2024), sulla scorta di apposito

disciplinare di incarico.

I principali compiti affidati al personale selezionato potranno essere:

• partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e accessibilitramite apposita piattaforma;

• gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini predisposto dall’Istat (SGI), il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione areale e di unità di rilevazione per la rilevazione da lista loro assegnati;

• effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista non rispondenti tramite altro canale, tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell’alloggio e fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione;

• segnalare al responsabile dell’UCC eventuali violazioni dell’obbligo di risposta ai fini dell’avvio della procedura sanzionatoria di cui all’art.11 del D.Lgs 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni;

• svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell’UCC o dal coordinatore e inerente le rilevazioni.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com