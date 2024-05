Due attaccanti, la conferma di Nagy e un paio di tasselli a completare per uno Spezia competitivo

L’euforia per una salvezza conquistata contro ogni pronostico è ormai terminata e dopo la festa e la meritata serenità delle ultime due settimane, in casa Spezia si continua a lavorare per costruire una rosa più che competitiva per la prossima stagione. In attesa dell’arrivo in Italia del presidente Philip Platek, che ha contatti quotidiani con il corpo dirigente ma che ha intenzione di prendere le decisioni definitive solo una volta sbarcato sulla Penisola, in Via Melara si lavora di fantasia, si ragiona sul da farsi e si imbastiscono i piani di movimento per individuare gli elementi migliori che vadano a rinforzare uno Spezia che negli ultimi quattro mesi, al netto di grandi difficoltà, ha macinato un ritmo playoff scalando la classifica dall’ultimo posto.

Luca D’Angelo attende, dopo aver dato le sue prime indicazioni. Il tecnico è stato chiaro sin da principio e dalla conferenza post vittoria sul Venezia: la sua conferma è automatica, il contratto si è allungato di dodici mesi senza alcun bisogno di contrattazione, ma l’allenatore ha dettato i suoi paletti e vuole ripartire da uno Spezia in stile mercato di gennaio. Non molti rinforzi, dirigenza e tecnico confidano nel lavoro svolto negli ultimi mesi che ha portato ad una base solida da cui ripartire, ma tasselli necessari per rendere sempre più competitiva la squadra. Tra questi spicca Adam Nagy, il cui riscatto è prioritario per il tecnico abruzzese. Con Nagy si è visto tutto un altro Spezia e l’ungherese è considerato un elemento cardine per far girare l’orologio spezzino, sia in campo, sia fuori dal rettangolo di gioco in quanto leader capace di trovare sempre le parole giuste. Ma il solo Nagy, il cui riscatto dal Pisa è fissato ad 1.2 milioni di euro ed è valido fino alla metà del mese di giugno, non può bastare.

