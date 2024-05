Europee, FdI: “Oltre 250 persone alla cena di presentazione dei candidati”

Nella serata di venerdì scorso al ristorante Ala Bianca di Ameglia, si è tenuta la cena di presentazione dei candidati alle prossime elezioni europee di Fratelli d’Italia La Spezia. Oltre 250 fra dirigenti, militanti e simpatizzanti del partito di Giorgia Meloni hanno ascoltato idee e programmi dell’On. Carlo Fidanza, attuale capogruppo di Fratelli d’Italia a Bruxelles e di Stefano Balleari, candidato ligure già capogruppo FdI in Regione Liguria. Padroni di casa il coordinatore provinciale spezzino Davide Parodi e il vice sindaco della Spezia On. Maria Grazia Frijia che nell’occasione hanno presentato anche i candidati sindaco e consigliere del partito che parteciperanno alle prossime elezioni amministrative nei vari Comuni della provincia come Arcola, Bolano, Castelnuovo Magra e Sesta Godano. “Donne e uomini, tra loro eterogenei e complementari, con diversi percorsi personali e professionali ma una comune visione del proprio paese, dettata dall’amore per il proprio territorio, che si traduce in rispetto e ascolto dello stesso e di chi lo vive. Fra i presenti anche il sindaco della Spezia Pierluigi Percchini e altri esponenti dei partiti della coalizione di centrodestra”, fanno sapere dai vertici del partito.

