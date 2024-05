Fabrizio Barca alla Spezia per parlare d’Europa

L’Associazione Culturale Mediterraneo, il Circolo Pertini e Legambiente La Spezia concludono il ciclo di incontri dal titolo “Per la giustizia sociale e ambientale” con l’iniziativa che si terrà lunedì 27 maggio alle 21 alla Spezia – Circolo ARCI Canaletto, via Bosco 2: Fabrizio Barca, co-coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità presenterà il libro “Quale Europa” e le proposte del Forum Disuguaglianze e Diversità per disegnare un’Europa di giustizia sociale e ambientale.

“Tra pochi giorni si apriranno le urne per eleggere il nuovo Parlamento europeo – si legge nella nota stampa -. Il vento del nazionalismo e la diffusa resistenza a credere e battersi per una vera alternativa in quasi tutti i Paesi membri dell’Unione europea stanno conducendo a proposte di scarso respiro, timide nell’affrontare le sfide della doppia transizione, digitale ed ecologica; ambigue, al meglio, nei confronti dei migranti; inadeguate a contrastare il nuovo disordine mondiale, le guerre e anche le tante ingiustizie sociali. La strada da prendere non è quella dell’indifferenza o dell’opposizione all’Ue. L’Unione europea può essere una risorsa preziosa per i destini del mondo, ancor più in questa fase di crescente disordine mondiale e di crescenti rischi per la pace. Non serve, però, una «Unione qualunque». Si sfidano oggi, e continueranno a sfidarsi dopo le elezioni, tre idee diverse di Europa: quella che ha governato gli ultimi cinque anni, che, pur compiendo passi in avanti in campo digitale, ambientale e di autonoma capacità di investimento, resta profondamente segnata dalla cultura neoliberista; quella conservatrice-autoritaria, che al neoliberismo cerca di affiancare nazionalismo e corporativismo, giocando «sociale» contro «ambientale», «noi» contro «loro»; e, poi, una terza idea, quella di un’Europa di giustizia sociale e ambientale e di pace”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com