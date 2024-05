Ferì dirigente Polizia di Stato, Daspo a tifoso del Venezia

Per la Spezia sportiva fu una notte memorabile perché con quella vittoria si chiuse nel migliore dei modi una stagione che rischiava di finire nel peggiore dei modi, per i tifosi del Venezia fu soprattutto una serata a lungo sognante e, infine, illusoria. Ma oltre alle questioni di campo, c’è anche uno strascico relativo all’ordine pubblico in una notte da sold-out, il primo e unico dell’intera stagione 2023-24. E così questa mattina, il Questore della Spezia ha emesso un provvedimento di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive nei confronti dell’autore del lancio dell’”artifizio pirico” che, in occasione dell’incontro di calcio Spezia – Venezia dello scorso 10 maggio, ha attinto il Dirigente del servizio di ordine pubblico. Al termine dell’incontro valevole per l’ultima giornata di campionato, nella serata che ha permesso allo Spezia Calcio di rimanere in serie B, il Dirigente del servizio di ordine pubblico, è stato infatti colpito da un artifizio che gli causava una lesione alla gamba, refertata con dodici giorni. A seguito dell’attività di indagine della locale Digos e agli ulteriori approfondimenti della locale Divisione Anticrimine, il Questore della Spezia ha potuto firmare il provvedimento di Daspo, a carico del responsabile del gesto, un tifoso del Venezia. Il provvedimento, notificato questa mattina a cura del personale della Divisione Anticrimine della Questura di Venezia, è stato emesso per la durata di cinque anni e, salvo contrario avviso dell’Autorità Giudiziaria, sarà corroborato dall’obbligo di comparizione presso quegli uffici di polizia.

