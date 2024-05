Fermata in scooter, si finge un’altra perché ha la patente revocata

Ha provato a spacciarsi per una sua parente, spiegando agli agenti di non avere documenti con sé, per evitare che questi scoprissero che aveva la patente revocata. Il suo stratagemma però non ha ingannato la Polizia Locale che, terminale alla mano, è risalita alla sua vera identità denunciandola alla Procura della Spezia.

E’ successo ieri pomeriggio in città quando due motociclisti del comando di Viale Amendola hanno fermato la conducente di uno scooter che non aveva dato la precedenza a un pedone che attraversava sulle strisce. Il mezzo su cui viaggiava, trasportando un passeggero, è risultato non essere di sua proprietà e lei stessa ha raccontato agli agenti di non avere documenti di identità con sé. Ha fornito delle generalità, che però non hanno convinto i controllori.

