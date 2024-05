Finale Scudetto, Bper Rari Nantes vs Pro Recco LIVE: il racconto in diretta di Gara 2

Bper Rari Nantes Savona – Pro Recco 0-0

Quattro giorni dopo gara uno, vinta 8-5 dai campioni d’Italia in carica, Rari Nantes Savona e Pro Recco tornano ad affrontarsi nella serie che assegna lo scudetto 2024. Se a vincere saranno i biancocelesti, festeggeranno il 36° titolo tricolore della loro storia; se prevarranno i biancorossi, si andrà a gara tre mercoledì.

I precedenti stagionali sono tutti in favore della Pro Recco, che ha vinto tutti e quattro gli incontri disputati nell’annata sportiva in corso e tutti con almeno 3 reti di scarto. Per colmare questo divario la Rari si affida anche al suo pubblico: sono più di mille gli spettatori giunti nella piscina di corso Colombo per spingere la squadra condotta da Angelini.

