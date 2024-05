Genoa, Gilardino: “Quest’anno siamo stati una sorpresa, il prossimo anno una realtà”

Genova. “Se ripenso a dove eravamo partiti a Moena, era inaspettato un risultato del genere. Questo percorso è stato costruito, motivato, i ragazzi hanno spinto fino alla fine, tenuto l’intensità alta, occupato bene gli spazi, complimenti a loro, si meritano tutto questo”.

Tempo di bilanci per Alberto Gilardino che ha portato il Genoa a 49 punti e all’undicesimo posto da neopromossa: “Sì, è stato qualcosa di unico, ma è quello che noi cerchiamo di trasmettere ai ragazzi. Quindi non abbiamo mollato di un centimetro e questo deve essere l’input, il dna e la volontà anche per la prossima stagione che il Genoa deve mantenere nel tempo, dobbiamo martellare sotto questo punto di vista”.

» leggi tutto su www.genova24.it