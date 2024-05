Giornata del sollievo, in Liguria 4500 pazienti seguiti con le cure palliative

Genova. La Giornata del Sollievo, che si celebra domani domenica 26 maggio, è stata istituita con direttiva emanata nel 2001 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri allo scopo di promuovere e testimoniare, attraverso idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale, non potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione.

“E’ una giornata di grande rilievo che ci porta a ricordare che curare per guarire è spesso possibile, ma prendersi cura per il sollievo è sempre possibile. I servizi di Cure palliative– spiega l’assessore alla sanità di Regione Liguria – seguono ogni anno in Liguria circa 4.500 pazienti, prevalentemente oncologici, di cui oltre la metà nell’Area Metropolitana di Genova. I servizi sono assicurati da équipe multiprofessionali di medici, infermieri, oss, fisioterapisti, psicologi, assistenti sociali che lavorano sul territorio, anche in collaborazione ed integrazione con enti no-profit, con la rete dei professionisti ospedalieri e i medici di medicina generale”.

