Il candidato sindaco Luigi De Vincenzi: “Proseguiremo nel piano di riqualificazione di Pietra Ligure”

Pietra Ligure. “Proseguiremo l’azione costante di controllo e manutenzione del nostro territorio, con altre opere necessarie sia alla messa in sicurezza quanto alla riqualificazione urbana”. Lo ha detto il primo cittadino uscente e candidato sindaco Luigi De Vincenzi, in corsa per le prossime elezioni amministrative con la lista “Pietra Sempre”.

“In questo mandato siamo riusciti ad avviare e concludere interventi davvero importanti e di grande prospettiva per la nostra cittadina” afferma De Vincenzi.

