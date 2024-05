Il portus e la sua presenza nel Dna spezzino

Quando avevo dieci anni (mamma mia, avevo era così tanto tempo fa che è meglio non ci pensi troppo) venni iniziato alla conoscenza del latino che non fu mai particolarmente approfondita anche se lo studio andò avanti a lungo.

Essendomi stato anticipato che i sostantivi che rientravano nel terzo gruppo dei cinque in cui si articola il lessico dei Padri, avrebbero costituito uno studio ostico, non ebbi difficoltà a superare i non pochi ostacoli. Le complicazioni le conobbi invece con il gruppo successivo che a dispetto delle assicurazioni ricevute che me lo facevano semplice, mi incuteva paura per la presenza nelle desinenze di tante U, vocale che notoriamente provoca timore e mette in soggezione.

