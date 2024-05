Lavagna: Claudio Lapetina, i progetti da realizzare con i lavagnesi

Claudio Lapetina, urologo presso l’ospedale di Lavagna, è il candidato della lista “Lavagna Insieme” che si contrappone alle prossime elezioni amministrative al sindaco uscente Gian Alberto Mangiante. Dietro il suo nome si sono riunite tutte le opposizione, dai Democratici al Movimento Cinque Stelle all’ex gruppo consigliare di 100% Lavagna. Un raggruppamento eterogeneo che fa delle diversità di esperienze, estrazione politica e formazione la cifra e il valore aggiunto delle sue proposte. Con Claudio Lapetina abbiamo approfondito la varie declinazioni dello slogan “Insieme si può” e degli obiettivi di “Lavagna Insieme”.

Perché ha scelto di entrare in campo candidandosi? “Come urologo, direttore di struttura in forza all’Asl 4 dedico molto del mio tempo al mio lavoro. Ma a volte ci sono momenti in cui bisogna fare scelte più coraggiose ed io ho optato per non continuare a fare solo il medico e di entrare in campo, perché oggi a Lavagna si gioca una partita molto importante. C’è bisogno di un sindaco, una giunta, un consiglio comunale veramente trasparenti ed io voglio rappresentare la volontà di dare alla città un nuovo volto. Ciò che mi ha spinto è stata la scelta scellerata di dare il porto di Lavagna ai privati: benché lavori nella sanità pubblica, io non sono a priori contro il privato ma non si può nemmeno lasciare che il privato guadagni su cose pubbliche. Questo è quello che sta succedendo con il porto, bene demaniale, dato in concessione a un privato per cinquant’anni”.

