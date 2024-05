Marchini racconta la bicicletta e la storia dell’Us Luni in un libro

Venerdì 31 Maggio a Santo Stefano di Magra 18 presso il Centro Sociale Ruffini (Via Vecchia del Piano, adiacanete tensostruttura R. Conti) presentazione del saggio di Giuseppe (Pino) Marchini dal titolo “Bicicletta che passione! La storia dell’U.S. Luni e altri racconti”. L’autore racconta Castelnuovo Magra con una nuova ricerca dedicata ad una società sportiva che ha dato lustro al paese per tanti anni. Lo sport riveste una grande importanza anche sociale ed educativa e l’Unione Sportiva Luni non è stata solo una “stagione” rivelatrice di elementi capaci e talentuosi, ma ha dimostrato senza dubbio di saper trasmettere anche modelli di vita e pratiche di comportamento virtuose agli iscritti, ai dirigenti, ai corridori ma anche a quanti, tantissimi (bambini/e, giovani o adulti), seguivano quello sport da spettatori seppur con uguale passione e divertimento.