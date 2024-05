Pallanuoto/ I complimenti della Regione al Recco, ma anche al Savona

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

“Complimenti alla Pro Recco che ha dimostrato ancora una volta di essere una vera e propria leggenda della pallanuoto. In bocca al lupo già fin da ora per le finali di Champions League. Ma complimenti anche al Savona che ha scalzato il Brescia facendo in modo che la finale di pallanuoto fosse di nuovo tutta ligure dopo 13 anni. La Liguria si è confermata ancora una volta una regione di grandissima tradizione pallanuotistica”. Così l’assessore regionale allo Sport commenta la vittoria della Pro Recco che questa sera contro la Rari Nantes a Savona si è aggiudicata lo Scudetto numero 36 della sua storia.

