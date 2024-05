Pirates, l’attesa è finita: domani sfida in trasferta ai Lions Bergamo

Albisola Superiore. Ritornano finalmente in campo i Pirates 1984 dopo il lungo bye di maggio. Pausa che ha giovato alla franchigia in quanto ha potuto recuperare da infortuni e lividi quasi tutti i ragazzi a roster. C’eravamo lasciati con la bella vittoria in quel di Grugliasco, dove con 7 starter assenti, i Pirates hanno portato a casa una vittoria figlia di una mentalità vincente che non conosce le parole “cedere e mollare”. Sale dunque la febbre per le due sfide interdivisionali che culmineranno domenica 2 giugno al Pirates field di Albisola Superiore (finalmente), contro la rivelazione Bengals Brescia, ma andiamo avanti una week alla volta.

Domani alle 15.30 presso il campo sportivo comunale di Azzano San Paolo, i ragazzi di HC Giuso Delalba sfideranno i padroni di casa dei Lions Bergamo, franchigia campione in carica della IFL2 e autori della sconfitta in semifinale della scorsa season che di fatto da messo la parola fine alla corsa al titolo dei pirati.

