Portofino diventa capitale della telemedicina

Nella palestra comunale di Portofino prende corpo un ambizioso progetto: un modernissimo impianto di telemedicina che consentirà ai portofinesi di evitare trasferimenti e tempi morti in attesa di viste ed esami. Di seguito la determina che in spiega in burocratese i termini dell’installazione degli impianti.

**********

Con determinazione nr. 275T del 22/12/2023, si è provveduto ad aggiudicare l’appalto in via

definitiva alla ditta all’Impresa TECNICA MISTA S.N.C. DI GUARAGLIA GIAN LUCA E

GUARAGLIA FRANCESCA con sede legale in GENOVA (GE) VIA DEI PLATANI 7 cap 16139,

la quale ha offerto un ribasso del 12,00% e quindi ha offerto:

A) Importo a ribasso: 186.434,84 +

B) Ribasso offerto su A): 12,00 % 22.372,18 –

C) Oneri per la sicurezza diretti ed indiretti 13.740,33 +

D) Costi della manodopera: 107.908,18 +

OFFERTA 285.711,17 =

Dall’aggiudicazione ed a seguito della verifica dei requisiti, è disceso il contratto Rep.1752 del

30/01/2024, redatto sotto forma di atto pubblico, registrato telematicamente Serie 1T Numero: 3327

del 30/01/2024.

Sempre con determinazione nr. 275T del 22/12/2023 è stato approvato il QTE.

Anticipazione

Non è stata richiesta alcuna anticipazione

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati in via d’urgenza con verbale del 22/01/2024, agli atti prot. 91 del

22/01/2024

Gli stessi devono essere compiuti in 180 giorni e quindi terminare il 20/07/2024

Nel verbale viene dato atto che l’inizio effettivo dei lavori coincide con la data di consegna.

Sospensioni, riprese, proroghe

Durante i primi tre SAL non si sono verificate sospensioni dei lavori e non sono state concesse

proroghe

Ultimazione dei lavori

I lavori sono in corso

SAL 1

Il SAL 1 è stato approvato e liquidato con Determinazione n.15 del 16.03.2024

SAL 2

Il SAL 2 è stato approvato e liquidato con Determinazione n.28 del 24.04.2024

SAL 3

Vista la documentazione del SAL 3 a tutto il 7/05/2024, assunta agli atti in data 16/05/2024 prot.

0006404, composta da:

– Libretto delle misure (opere al 7/05/2024) – edile/impianti/sicurezza

– Registro di contabilità (opere al 7/05/2024) – edile/impianti/sicurezza

– Contabilità per categorie generali e specialistiche

– Stato di Avanzamento dei lavori nr.3 (dei lavori eseguiti a tutto il 7/05/2024) –

edile/impianti/sicurezza

Visto il Certificato di Pagamento nr.3 emesso dal RUP in data 16/05/2024, prot. 0006407,

dell’importo pari ad Euro 74192,21 oltre iva (10%) = euro 81.611,43

Vista la fattura elettronica della ditta TECNICA MISTA S.N.C. DI GUARAGLIA GIAN LUCA E

GUARAGLIA FRANCESCA: fattura differita art.21 c.4 (dPR 633/72) agli atti prot. 0006420 del

16/05/2024, dell’importo di Euro 74.192,21 oltre iva (10%) = euro 81.611,43

Acquisita la regolarità DURC con certificato INPS_40432146, scadenza 27/07/2024

QTE

Visto il QTE allegato alla determinazione nr. 275T del 22/12/2023, dell’importo complessivo di

€ 461.533,48

FINANZIAMENTO

DATO ATTO che l’opera nel suo complesso è finanziata:

– € 316.859,15 Cod Int 06.01-2.02.01.09.016 (2880.00) Var. Bil. DGC 4 del 01-01-2022 e DCC 5

del 22-04-2022

– € 107.183,25 Cod Int 06.01-2.02.01.09.016 (2880.00) Var. Bil. DGC 8 del 07-09-2022

– € 37.491,08 Cod Int 06.01-2.02.01.09.016 (2880.00) Var. Bil. DCC 24 del 26-10-2023

NORMATIVA

il DLgVo n° 36/2023 e s.m.i.;

il dPR n°207/2010 e s.m.i.;

la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

il DLgVo 18 Agosto 2000 n°267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

il DLgVo 30 marzo 2001 n°165;

lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la Delibera di Giunta n. 98 del 28.12.2023 di riorganizzazione degli uffici comunali per cui è

stato emanato il Decreto n. 3 del 1.02.2024 con il quale l’arch. Gentoso Maria Carla veniva

nominata responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente;

Vista la Circolare n.01/2024 del Segretario Generale comunale con cui il geom. Fabio Gandini

veniva assegnato al settore tecnico edilizia privata – urbanistica – manutenzioni e pertanto il nuovo

responsabile di progetto dal 1 febbraio 2024 è l’arch. Maria Carla Gentoso;

DETERMINA

di approvare la narrativa quale parte integrante del presente determinato ed in particolare:

di approvare il SAL nr.3 per lavori a tutto il 7/05/24, costituito dalla documentazione elencata in

narrativa;

di approvare il Certificato di Pagamento nr.3 emesso dal RUP in data 16/05/2024, prot. 0006407,

dell’importo pari ad Euro 74192,21 oltre iva (10%) in split payment = euro 81.611,43

di liquidare in conseguenza la fattura elettronica della ditta TECNICA MISTA S.N.C. DI

GUARAGLIA GIAN LUCA E GUARAGLIA FRANCESCA: fattura differita art.21 c.4 (dPR

633/72) agli atti prot. 0006420 del 16/05/2024, dell’importo di Euro 74.192,21 oltre iva (10%) in

split payment = euro 81.611,43

La somma da liquidare trova imputazione sul Codice Intervento:

– € 81.611,43 Cod Int 06.01-2.02.01.09.016 (2880.00)

