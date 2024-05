Recco: Marco Bucci a sostegno di Carlo Gandolfo

Dalla “Lista per Recco – Carlo Gandolfo Sindaco”

In un’affollatissima Sala Consiliare del Comune di Recco, questo pomeriggio, il sindaco di Genova e della Città Metropolitana di Genova Marco Bucci ha portato il suo saluto e il suo sostegno al sindaco Carlo Gandolfo e a “Lista per Recco – Carlo Gandolfo Sindaco”, la squadra che vuole rappresentare la continuità e l’esperienza, pur nel rinnovamento, con uno sguardo rivolto al futuro. Il sindaco uscente ha illustrato il Piano della Mobilità Sostenibile per Recco e lo sviluppo turistico e delle infrastrutture nel Golfo Paradiso.

