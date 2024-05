Recco: piccoli focacciai, anteprima della Festa di domani

Anteprima della Festa della focaccia di Recco con i piccoli focacciai che, in piazza Nicoloso, si sono divertiti a preparare la focaccia col formaggio impastando, tirando la sfoglia rendendola sottilissima, mettendo lo stracchino, ricoprendola con un altro velo finissimo di sfoglia per poi portarla a casa e metterla in forno. Il tutto con la supervisione dei maestri focacciai.

Domani la città sarà animata da tante iniziative https://www.levantenews.it/2024/05/24/recco-festa-della-focaccia-il-programma-del-week-end/

