Spediporto, al via la missione in Estremo Oriente

Genova. Missione in Estremo Oriente per Spediporto, in partenza alla volta di Hong Kong e della Cina (con tappe a Shenzen e Guangzhou) per una serie di importanti incontri commerciali e istituzionali. Con il Presidente Andrea Giachero e il Direttore Generale Giampaolo Botta saranno presenti anche il Vice Sindaco del Comune di Genova Pietro Piciocchi e una delegazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Mediterraneo Occidentale.

“Grazie al Console italiano a Hong Kong e Macao Carmelo Ficarra e alla Camera di Commercio di Hong Kong che hanno supportato la realizzazione di questa missione – spiega il Direttore Generale Spediporto Giampaolo Botta – Il nostro obiettivo è quello di portare all’attenzione degli operatori asiatici il tema del cargo aereo e, in particolare, i magazzini dell’Aeroporto di Genova, gestiti ora dalla Società Consortile GOAS. Spazi che possono rivestire grande interesse per gli operatori del settore e-commerce, molto sviluppato in Estremo Oriente”.

