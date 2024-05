Toti sui ‘riesini’: “Ai Testa chiesi i voti per Ilaria Cavo. Loro erano assillanti ma non sapevo di richieste specifiche di posti di lavoro”

Genova. I riesini? “Mi erano stati segnalati dagli Onorevoli Sorte e Benigni, stavamo organizzando la compagna elettorale, l’onorevole Sorte mi ha parlato della comunità riesina, ne parlai con Ilaria Cavo e con Cozzani”. Così risponde il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nell’interrogatorio fiume di giovedì alle domande del pm Federico Manotti sul presunto voto di scambio che vede indagati fra gli altri (oltre allo stesso Toti e al suo capo di gabinetto) i ‘gemelli’ Arturo e Italo Testa, Venanzio Maurici e il consigliere regionale Stefano Anzalone. Era il luglio 2020 prima delle elezioni regionali.

Secondo l’accusa i fratelli Testa dirottarono i voti della comunità riesina di Certosa su tre candidati della Lista Toti (Ilaria Cavo, Lilli Lauro e Stefano Anzalone, le prime due non sono indagate nell’inchiesta, ndr) in cambio della promessa di posti di lavoro per alcuni amici. Cavo però dopo un colloquio con i fratelli Testa di alcuni mesi prima aveva avuto una brutta impressione, erano troppo insistenti e non le piacquero. Per questo si sfilò, nonostante le pressioni di Cozzani, il capo di Gabinetto della Regione, dalla cena che stavano organizzando.

