Alla Genova BeDesignWeek un’opera di Tiler verniciata con un’innovativa tecnica giapponese

Genova. Spettacolo ieri in piazza San Lorenzo: arte, innovazione, dinamismo e filosofia orientale sono stati i protagonisti dell’evento organizzato da Mazda e GruppoGE con Tiler nell’ambito della Genova BeDesign Week.

In occasione della kermesse dedicata al design, il misterioso artista ha realizzato un quadro-scultura, opera che è stata poi colorata da un artigiano in stile KODO e Takuminuri, una tecnica di origine giapponese fondata su tecnologie avanzate di verniciatura usate per le auto. Protagonista una speciale tonalità chiamata Artisan Red.

» leggi tutto su www.genova24.it