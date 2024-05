Asd Dante Alighieri: “I cormorani stanno svuotando corsi d’acqua e laghi, chiediamo alle istituzioni un intervento urgente”

Riceviamo dalla Asd Pesca Sportiva Dante Alighieri – Mulazzo

La salvaguardia della Trota Fario Mediterranea, specie autoctona dei nostri torrenti è per l’Asd Dante Alighieri – Pesca Sportiva Mulazzo un elemento cruciale e fondante del proprio statuto. Ogni anno ripopoliamo i nostri torrenti con migliaia di avannotti e giovani trotelle autoctone per rigenerare la biodiversità dei nostri torrenti. Oggi iniziamo a raccogliere i primi risultati ma siamo seriamente preoccupati per l’aumento esponenziale sul territorio dei Cormorani, uccelli ittiofagi che stanno letteralmente svuotando tutti i nostri corsi d’acqua interni, minori e principali e tutti i bacini come laghi e laghetti. Sul nostro territorio, a Mulazzo la situazione è seriamente preoccupante e per questo desideriamo portare con questo comunicato le istituzioni del caso al corrente di questo problema chiedendo un intervento urgente e nel particolare ci rivolgiamo al Comune di Mulazzo, Provincia di Massa e Carrara e Regione Toscana. Oltre ad un danno economico questi animali, protetti e tutelati da una normativa europea, stanno distruggendo un ecosistema che noi, con volontariato e mille sforzi stiamo cercando di ricostruire. Non solo , oggi con la Gestione del laghetto del Maserino, dove cerchiamo di riportare le persone all’interno di un ambiente aperto, immerso nel verde e nella natura, la nostra attività di immissioni di pesci sta diventando sempre più limitata e mirata affinché questi animali non predino le varie specie immesse ogni settimana. La presenza massiva di questo animale che può arrivare singolarmente a nutrirsi di quasi mezzo kg al giorno di pesce provoca danni economici che portano ad una sostenibilità complessa. Serve un intervento urgente, serve che questa specie venga controllata, censita e nel caso presi i provvedimenti migliori al fine di ristabilire un equilibrio altrimenti i nostri fiumi saranno destinati a non avere più pesci e i nostri sforzi a rimanere vani. Alle istituzioni chiediamo un intervento urgente, un impegno concreto per risolvere questo tema. Mulazzo, la Lunigiana tutta è ricca di corsi d’acqua meravigliosi, tutelarli è anche questo!!

Il Direttivo

Asd Pesca Sportiva Dante Alighieri – Mulazzo

