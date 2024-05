Calcio/ Entella, gli Under 14 vincono la terza edizione del trofeo Gulliver

Dall’ufficio Stampa della Virtus Entella

Tripletta biancoceleste nella terza edizione del trofeo Gulliver, il torneo organizzato dalla Virtus Entella in sinergia con la catena di supermercati Gulliver, main sponsor del settore giovanile della Virtus, della Caperanese e dell’A.C.D. Entella. Ad alzare la coppa, dopo la prima fase a gironi e la successiva finale, è stata l’Under 14 della Virtus Entella, guidata in panchina da mister Calitoiu. Al secondo posto l’A.C.D. Entella di mister Nigro, mentre sul gradino più basso del podio è arrivata la Caperanese Under 15, vincitrice poche settimane fa del campionato provinciale e premiata proprio nel corso del torneo per questo successo dal presidente del comitato di Chiavari Codice.

