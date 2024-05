Chiavari: code in A-12 dalle 18 fino all’allacciamento con la A-7

Migliaia di turisti, rassicurati dalle previsioni meteo hanno deciso di trascorrere un fine settimana al mare. Riviera di Levante strapiena. Tra le località più gettonate Portofino, Camogli, Moneglia e Sestri Levante. Molte presenze nelle spiagge a godere di un sole caldo e a fare il bagno in una acqua ancora freddina, come per altro lo è la temperatura all’ombra. Battelli turistici per San Fruttuoso e Portofino affollati. Il ritorno a casa è iniziato prima del tramonto: dalle 18 tra Chiavari in A-12 code fino all’allacciamento con la A-7. Notevole anche il movimento di yacht. Elevato il numero di turisti che per arrivare in Riviera hanno scelto il treno. Bar, focaccerie, ristoranti e boutiques hanno registrato in genere buoni affari.

