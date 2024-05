Finale Ligure, in piazza Abbazia la scultura in bronzo di Pietro Marchese per la comunità dei frati benedettini

Finale Ligure. La statua di Don Carlo Sciandra ha trovato la sua collocazione definitiva con la conclusione dei lavori di riqualificazione di piazza Abbazia. Oggi domenica 26 maggio non sarà solamente l’occasione per celebrare il raduno bandistico di Maria Pia” a Finale Ligure. Al termine della sfilata dei cinque corpi musicali che si riuniranno alle ore 10 in piazza Abbazia, per poi muoversi in sfilata attraverso le vie del paese, quindi intorno alle 12, in piazza Abbazia, la comunità di Finalpia celebrerà un momento atteso da tempo.

L’opera, realizzata dall’artista Pietro Marchese, era stata svelata nel 2022 e temporaneamente custodita all’interno dei chiostri dell’abbazia di Finalpia in attesa della riqualificazione della piazza prospiciente. Domenica 26 maggio la cerimonia di svelamento nella sua collocazione definitiva.

