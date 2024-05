Inchiesta corruzione, la premier Meloni: “Dimissioni di Toti? Solo lui conosce la verità e può valutare il meglio per i cittadini”

Liguria. La premier Giorgia Meloni, ospite della trasmissione In mezz’ora su Rai 3, è tornata a esprimersi sull’ipotesi di dimissioni del governatore ancora agli arresti domiciliari nell’ambito della maxi inchiesta per corruzione, voto di scambio, falso e finanziamento illecito aperta dalla Procura di Genova: “Solo Toti è nelle condizioni di dare una risposta compiuta perché solo lui conosce la verità ed è una persona che ha a cuore i suoi cittadini, lui è nella posizione di valutare cosa sia meglio per loro. Io finché non ho tutti gli elementi non posso dare una risposta seria a questa domanda”, ha detto.

È la seconda volta che la presidente del Consiglio parla del caso che ha travolto la Liguria. Più di 10 giorni fa, a un evento de La Verità, Meloni aveva invitato ad aspettare le “risposte” che Toti avrebbe dato dopo aver letto le carte: “Penso sia il minimo indispensabile per un uomo che sta governando molto bene la Regione“.

