Intervista a Luciano Benetton, i familiari delle vittime del Morandi: “Siamo schifati, per lui nessuna pietà”

Genova. “Siamo senza parole, siamo allibiti, siamo schifati”. È l’amaro commento di Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime ponte Morandi, dopo aver letto l’intervista rilasciata al Corriere della Sera da Luciano Benetton, cofondatore dell’impero familiare che controllava anche la società Autostrade all’epoca del disastro e che oggi annuncia la decisione di lasciare tutto dopo avere scoperto un buco da 100 milioni di euro, accusando di essere stato “tradito”.

Nell’incipit dell’articolo Daniele Manca scrive che Benetton ha dovuto “sopportare la tragedia del ponte Morandi”. “Lui ha dovuto sopportare? C’è molto rispetto per le persone anziane in noi, per le persone anziane che soffrono, che hanno perso un nipote, un figlio, una famiglia intera, per coloro che vivono di stenti, magari soli… ma per questi anziani come il signor Luciano non può esserci umana pietà, non è umanamente possibile provare pena, noi percepiamo solo un groviglio alle budella – attacca Possetti -. In questa famiglia si sono sempre fidati di tutti gli amministratori, che li hanno tutti tristemente gabbati, ma basta! Non sono imprenditori brillanti allora, si potrebbe dedurre, altrimenti non sarebbero stati così incauti, forse noi non capiamo nulla di imprenditoria, però abbiamo la certezza che non tutti gli imprenditori siano così, e ne siamo enormemente sollevati, anche per l’economia del paese, se tutti si facessero gabbare sarebbe un vero disastro”.

