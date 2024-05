La Cairese schianta il Mapello, Boschetto: “Ci siamo fatti i complimenti ma non abbiamo festeggiato: dobbiamo ancora passare il turno”

Brembate. Una prestazione di alto profilo quella sfoderata dalla Cairese che, in occasione della semifinale di andata dei playoff nazionali, schianta 4-1 il Mapello e ora si trova ad un passo dalla finalissima che ha in palio un posto in Serie D.

“Abbiamo fatto una buonissima gara, approcciandola e conducendola molto bene, rischiando veramente pochissimo – ha dichiarato mister Riccardo Boschetto al termine dell’incontro -. Addirittura dispiace aver preso il gol alla fine, però faccio i complimenti ai ragazzi. C’è una crescita mentale importante“.

