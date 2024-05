La Spezia che fu de “L’Angiolina” di Dal Molin coinvolge il pubblico dell’Arci della Scorza

Nei giorni scorsi il Circolo Arci “Il campetto”, alla Scorza, ha ospitato la presentazione de L’Angiolina, libro autobiografico del presidente della Fondazione Villaggio Famiglia, Bruno Dal Molin, un’occasione che non ha mancato di suscitare attenzione e interesse. L’incontro è stato introdotto dall’assessore Giulio Guerri, che ha portato i saluti del sindaco Pierluigi Peracchini ed ha espresso parole di riconoscenza all’autore, non solo per come ha raccontato La Spezia nel suo libro, ispirato e dedicato alla nonna, dalla quale prende il titolo, ma anche in maniera particolare per la collaborazione con il Comune a tanti eventi, sotto le insegne della Fondazione Villaggio Famiglia.

Dopo l’introduzione, ecco i coinvolgenti racconti spezzini con cui l’autore ha appassionato i presenti, trascinati nel rivivere momenti di vita cittadina e di quartiere che hanno segnato l’epoca passata. “Tempi trascorsi ma da non dimenticare, secondo l’auspicio di Bruno Dal Molin – raccontano dal Circolo -, il quale, anche con esempi, ricordi ed episodi, ha rimarcato l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni le esperienze vissute, ma, ancor di più, di essere promotori dello scambio di conoscenze, diverse ma complementari, tra le generazioni, unico vero arricchimento della società e delle famiglie”.

Durante il firmacopie, spiegano poi dal Circolo, “c’è stata l’occasione per parlare delle tante problematiche operative e burocratiche costituite in particolare dalla stringente normativa nazionale che determina oneri e limitazioni che ostacolano in molti aspetti le attività sociali e che i presidenti dei circoli affrontano con gravami personali e familiari, anche sotto l’aspetto del rischio e dell’esposizione personale”.

Finale con il rinfresco offerto dal Circolo e la musica di Silvano Tresanini, in arte Silvako, che chitarra alla mano ha riproposto alcune delle sue canzoni dialettali.

L’articolo La Spezia che fu de “L’Angiolina” di Dal Molin coinvolge il pubblico dell’Arci della Scorza proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com