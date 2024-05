L’ambiente e i conflitti temi dell’incursione urbana dello junior del Centro Studi Danza

Domani, lunedì 27 maggio, in occasione del centesimo presidio “Se vogliamo la pace prepariamo la pace”, promosso dalla Rete Spezzina Pace e Disarmo, il Centro Studi Danza ripropone alla città una nuova azione urbana work in progress animata dai giovani danzatori dello Junior allievi di Loredana Rovagna, da lei coordinati. L’incursione urbana toccherà due temi cruciali, l’ambiente e i conflitti. Partirà alle ore 17,30 dalle strisce pedonali di Via Chiodo, davanti alla Fondazione Carispezia, proseguirà sulla medesima via lato giardini con il titolo “C’era una volta la festa dell’albero, ora all’albero fanno la festa”, su testi di Rovagna, e si svilupperà in Piazza Mentana, davanti al Teatro Civico, sede del presidio. Nella performance i ragazzi presenteranno soli, duetti, trii di loro composizione su suoni urbani e respiro, frutto del laboratorio di composizione del Centro Studi, per terminare con un breve e intenso unisono della loro coreografa insegnante. “L’Arte supera tutte le barriere ed i passanti potranno seguire il percorso partecipando con la loro presenza. Una occasione per vedere da vicino il lavoro dello Junior Golfo dei Poeti Danza, giovane realtà cittadina in crescita formata da adolescenti dai 14 ai 18 anni”, sottolineano dal Centro Studi Danza. I ragazzi sono: Anita Avena, Martino Bellè, Amelia Bertuccelli, Caterina Biasotti, Caterina Foce, Giacomo Morlando, Danila Muhametaj, Costanza Sgambati, Marco Tonelli, Lina Vendico.

