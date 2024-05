Meloni: “Dimissioni Toti? Solo lui conosce verità e può valutare cosa sia meglio”

Anche l’inchiesta che sta toccando la Liguria, con particolare riferimento alle eventuali dimissioni del presidente Giovanni Toti, tra i temi dell’intervista odierna di Monica Maggioni al presidente Giorgia Meloni a In mezz’ora, su RaiTre. Premesso di non aver avuto modo di parlare con Toti, Meloni ha affermato: “Per me è molto difficile riuscire ad avere un’idea compiuta su questa storia. Quello che posso dirle a monte è che per il futuro mi piacerebbe, non per Giovanni Toti, per qualsiasi italiano, che tra quando c’è una richiesta di misure cautelari e quando quella richiesta viene eseguita, non passassero mesi. Perché se c’è rischio di reiterazione di un reato allora bisogna fermare il rischio, non aspettare mesi e poi farlo in campagna elettorale. Anche perché insomma questo complica tutta la vicenda”. E ha aggiunto: “Nel merito delle dimissioni o meno di Giovanni Toti io penso che solamente Giovanni Toti oggi sia nella posizione di dare una risposta compiuta a questa domanda, perché solo lui conosce la verità. E siccome io l’ho conosciuto per essere una persona che ha avuto a cuore la sua regione e i suoi cittadini, penso che lui sia nella posizione di valutare cosa sia meglio per i cittadini di quella regione. Io finché non ho tutti gli elementi non posso neanche dare una risposta seria a questa domanda”.

