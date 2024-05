Nidi gratis in Liguria: in tutto 3.500 domande online, oltre 1.500 quelle già pagate dalla Regione

Genova. Sono state 2.499 le richieste del bando regionale nidi gratis relative al quadrimestre settembre-dicembre 2023 e a una parte del periodo gennaio-aprile 2024. La misura, varata da Regione Liguria con uno stanziamento di 18 milioni, ha avuto ampia adesione: circa 3.500 le domande complessive pervenute sulla piattaforma online della finanziaria Filse.

Nello specifico di questa prima tranche, sono state istruite 1.911 richieste e 1.545 quelle già pagate. Sono poi 366 le domande che rispettano i requisiti – ma con documentazione ancora incompleta – e che verranno accolte nella fase istruttoria non appena integrate dalle famiglie. Ad oggi, fa sapere Filse, è pari a circa l’80% l’elaborazione delle richieste di contributo per garantire la gratuità dei servizi educativi per la prima infanzia: nidi, centri bambini e bambine, servizi educativi domiciliari e sezioni primavera.

» leggi tutto su www.genova24.it