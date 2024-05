Nuova diga, posato (in ritardo) il primo cassone. Ancora dubbi e polemiche sull’opera miliardaria

Genova. È stato posato ieri sera, con oltre 24 ore di ritardo rispetto agli annunci, il primo cassone della nuova diga foranea del porto di Genova. La cerimonia si era tenuta venerdì pomeriggio alla presenza del ministro Matteo Salvini e di tutte le autorità, ma le condizioni del mare hanno ritardato la manovra di affondamento, avvenuto grazie al riempimento con acqua e materiale lapideo. Nel frattempo il rimorchiatore Gianemilio, partito giovedì da Vado Ligure, ha continuato a girare davanti a Sampierdarena col blocco di cemento al seguito, non potendosi fermare per il rischio di finire travolto dal carico trasportato.

Una vicenda che rende l’idea di quanto sia complessa l’impresa, al di là delle celebrazioni. Per ognuno dei 94 cassoni che costituiranno i due terzi della nuova barriera a protezione delle banchine genovesi sono necessari 20 giorni di lavoro per la costruzione, 20 ore di navigazione dall’impianto di prefabbricazione al luogo del posizionamento, altre 18 ore per calarlo sul fondale e consolidarlo. Quello appena affondato misura 21,7 metri in altezza, 40 metri in lunghezza e 25 metri in larghezza, con un peso di 10mila tonnellate. Non è uno dei più grandi, dato che alcuni cassoni arriveranno fino a 67 metri di lunghezza, 35 di larghezza e 33 di altezza.

