Recco: in migliaia e in coda per assaporare la focaccia

In treno, in pullman, su mezzi privati, per assaporare la gustosa focaccia di Recco diventata il simbolo della cucina cittadina. Il tempo ha favorito gli arrivi; gli ospiti hanno potuto apprezzare il nuovo lungomare in via di ultimazione e anche fare una apprezzata pausa in spiaggia, premiata quest’anno con la Bandiera Blu. I panifici hanno sfornato già in mattinata quintali di focaccia e gli ospiti, in ordinate code, hanno atteso pazientemente il proprio turno; in molti hanno ripetuto l’attesa più volte.

In piazza del Comune esposizione di prodotti ed un organizzato centro informazioni.

