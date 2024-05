Rigassificatore e deposito Gnl, a Bergeggi un incontro su “aspetti ambientali e in mare e sicurezza”

Bergeggi. “L’amministrazione comunale di Bergeggi ha organizzato un incontro pubblico per informare i cittadini in merito al progetto di ricollocamento del rigassificatore Golar Tundra ed al progetto di nuova costruzione del deposito GNL nel porto di Savona-Vado in territorio comunale e conseguenti atti politici e amministrativi assunti di contrasto ai progetti”. Lo annuncia il sindaco della cittadina Maria Rebagliati.

“L’iniziativa si inserisce nel novero della dovuta informazione ai cittadini già garantita con le comunicazioni pubblicate sul sito ufficiale del Comune e presentate periodicamente in occasione di cinque consigli comunali tra marzo 2023 e aprile 2024 e tre incontri pubblici organizzati dai Comuni del Golfo dell’Isola. Verranno spiegati i progetti e le criticità rilevate e ad oggi non superate che continuano a consolidare l’azione di contrasto politico-amministrativa”.

