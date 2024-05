Scontro frontale tra auto e scooter nella prima serata odierna lungo il raccordo Lerici-Stagnoni. Sul posto sono intervenuti l’automedica Delta1 del 118, la Pubblica assistenza di Vezzano, la Croce rossa della Spezia, la Polizia stradale, Salt e i Vigili del fuoco. I conducenti dei due mezzi, visitati e medicati sul posto, hanno optato per il non trasporto in Pronto soccorso.

