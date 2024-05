Aggressione ieri poco prima di mezzanotte in via Nazionale a Sestri Levante. Un minorenne, 17 anni, inizialmente giudicato in codice rosso, poi derubricato, ha riportato traumi. Sul posto la Croce Verde di Chiavari, la Croce Verde di Sestri Levante e la Croce Rossa di Riva Trigoso. Un giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Lavagna. Sull’episodio indagano i carabinieri.

Nella foto di archivio carabinieri a Sestri per prevenire risse e spaccio

