“Un altro passo avanti nella costruzione della regione Lunezia”

Ieri al Circolo Tennis di Lerici, organizzato dall’associazione culturale Regione Lunezia e con il patrocinio del locale Comune, si è tenuta la conferenza “Gli antichi liguri: ancora questi sconosciuti?”. Relatore il prof. Michele Corradi, associato presso l’Università di Pisa, che ha illustrato i contenuti del volume da lui curato Il territorio spezzino e la Liguria antica. Introdotto e moderato da Egidio Banti, sindaco di Maissana e responsabile Enti locali dell’associazione, l’incontro ha visto il saluto di Marco Russo, vice sindaco del Comune di Lerici, e di Rodolfo Marchini, presidente di Lunezia. La partecipata iniziativa non ha mancato di suscitare interesse e domande nell’attento pubblico. “Dalle risposte è emerso un quadro storico-mitologico, tracciato già dai tempi di Platone, di Eschilo e di Aristotele, nel quale l’identità dei Liguri antichi (fossero Apuani, Friniati o Veleiati) – osservano in una nota dall’associazione Lunezia -, risulta contrassegnata da un’indomita indole guerriera, capace di difendere strenuamente la propria libertà (nel mito, da Eracle e da Roma, nella storia). Avevano quindi ragione i padri costituenti Micheli, Sforza, Formentini, Gotelli, Giuliani ed altri, quando propugnarono una Regione Emiliana Lunense. E quei fondamenti storico-culturali sono rimasti tuttora validi e attuali per rivendicare un’autonomia regionale per i territori di confine tra Toscana, Emilia e Liguria, tutti anticamente abitati dai liguri, dalla Padania al Tirreno, come da diversi anni sta facendo l’Associazione culturale Regione Lunezia. Un altro passo avanti nella costruzione di Lunezia è stato fatto!”.

