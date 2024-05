Rosiglione. Per consentire a una ditta privata di eseguire in sicurezza l’intervento di riparazione del canale idrico nelle dirette vicinanze della carreggiata, si rende necessario chiudere temporaneamente al traffico la strada statale 456 del Turchino in prossimità del confine regionale con la Liguria in località Gnocchetto di Ovada – Rocca d’Arme (Alessandria).

La chiusura sarà in vigore domani, lunedì 27 maggio, dalle 9:00 alle 11:00 del mattino. Ad annunciarlo è Anas in una nota.

