Campionati italiani di scherma: Genova supera la prova organizzativa

Genova. Dodici titoli assegnati, grande spettacolo in pedana e fuori, ma anche un importantissimo Test Event per un appuntamento ancora più grande per Genova e per tutta la scherma azzurra. I Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2024, ospitati nella suggestiva sede del Padiglione Jean Nouvel, luogo simbolo del capoluogo ligure, hanno rappresentato le prove generali per la città di Genova, City Partner della Federazione Italiana Scherma, in vista degli Europei Assoluti del 2025. “È stata un’edizione apprezzata e di qualità, ottimo Test Event a un anno di distanza dalla grande kermesse continentale – ha detto il presidente federale Paolo Azzi – . Un grazie a tutto il Comitato organizzatore, presieduto da Giuseppe Costa e coordinato da Giovanni Falcini, per il lavoro fin qui svolto e per quanto ci sarà ancora da fare in ottica Europei. Abbiamo ricevuto, tra le altre, le graditissime visite del sindaco Marco Bucci, del vicepresidente vicario del CONI Silvia Salis, e delle assessore allo sport di Comune e Regione, Alessandra Bianchi e Simona Ferro, segno della grande attenzione che la scherma a Genova ha riscosso e di un lavoro di squadra che ci condurrà verso l’impegno del 2025”.

La terza e conclusiva giornata dei Campionati Italiani Cadetti e Giovani Genova 2024 ha visto assegnare gli ultimi quattro scudetti della categoria Under 20. Francesco Pagano e Mariella Viale nella sciabola, Matteo Galassi ed Eleonora Orso nella spada hanno esultato per i tricolori conquistati sulle pedane del Padiglione Jean Nouvel, facendo scorrere i titoli di coda sull’apprezzata kermesse in terra ligure.

