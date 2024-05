Che beffa per l’ex Ampadu: perde la finale per la Premier contro il Southampton e resta in B

Non è particolarmente fortunato Ethan Ampadu, il difensore gallese del Leeds tra i migliori giocatori dello scorso anno dello Spezia. Dopo un campionato ai vertici con il club inglese nella B britannica, Ampadu ha mancato la promozione diretta in Premier League durante la regular season, beffato da Leicester ed Ipswich Town, qualificandosi per i playoff di cui ha raggiunto la finale, contro il Southampton. Titolare a Wembley, il difensore ha però dovuto scontrarsi con l’ennesima delusione degli ultimi anni: dopo tre anni consecutivi in cui è retrocesso con Sheffield, Venezia e proprio Spezia, il gallese ha perso anche la sfida promozione con i Saints, masticando ancora una volta amaro al termine di una stagione logorante in cui ha disputato addirittura 55 partite.

